Скандал между Алиевым и Симорозом получил продолжение

Александр Алиев (справа) в Судже. Фото: Instagram

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев вновь оказался в центре внимания. На этот раз спортсмена втянули в скандал против его воли.

Алиев был вынужден вступить в заочный спор с известным ветераном на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

На днях ветеран ВСУ Олег Симороз поставил под сомнение правдивость заявлений экс-футболиста о его службе в 129-м батальоне 112-й бригады. Военнослужащий утверждал, что слова Алиева о его пребывании на фронте не соответствуют действительности. В ответ на это Александр записал видеообращение и выложил его в соцсетях, где прокомментировал ситуацию и дал понять, что не считает нужным развивать конфликт.

Александр Алиев в армии. Фото: Instagram

Что Алиев ответил Симорозу

По словам экс-игрока, он действительно служил в указанной бригаде и в курсе всех деталей, включая подразделение "Призрак". Он выразил мнение, что Симороз поступил некрасиво, решив "попиариться" за его счет.

"Ты прекрасно знаешь, что я в 112-й бригаде, начинал в 129-м батальоне. И ты знаешь прекрасно подразделение "Призрак". Если ты действительно служил в 129-м батальоне, то ты знаешь, как к нам относились и что мы делали", — заявил Алиев.

Александр также пожелал Симорозу здоровья и подчеркнул, что не держит зла. При этом он дал понять: обвинения в свой адрес считает необоснованными, но раздувать конфликт не намерен.

Напомним, Криштиану Роналду принял важное решение, которое повлияет на его карьеру.

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран удивил первым заявлением в украинском клубе.

Руслан Ротань буквально в ближайшие дни назовет свой новый клуб.

В "Александрии" выбрали неожиданную кандидатуру на пост нового наставника команды.