Леоненко прокоментував чутки про алкоголізм

Віктор Леоненко відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко опинився в центрі уваги після слів захисника "біло-синіх" Дениса Попова. Футболіст в інтерв'ю різко пройшовся по футбольних експертах, натякнувши, що слухати "диванних чемпіонів" він не збирається.

Цю репліку сприйняли як адресовану Леоненку, який регулярно критикує гру "Динамо" в ефірі та в інтерв'ю. Ветеран українського футболу не залишився осторонь та вирішив відповісти на можливий випад з боку чинного гравця столичного клубу, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко нагадав, що завжди висловлює особисту думку і не приховує емоцій, а також наголосив, що поважає "Динамо" та не бажає клубу зла. Він також розкритикував рівень українського чемпіонату, назвавши його "першістю міста", і заявив, що чутки про алкоголізм — лише вкидання в інтернеті.

Віктор Леоненко поруч із Мірчею Луческу та Сергієм Палкіним. Фото: УНІАН

Що відповів Леоненко

За словами колишнього нападника, він не звертає уваги на брудні чутки, а Попову порадив задуматися про часті травми.

"Попову я скажу одне: хлопче, ти занадто часто травмуєшся як для захисника. Подзвони Кузнєцову або Безсонову, але йому краще не дзвони. Це залізна людина, яка не знає, що таке травми", — заявив Леоненко.

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