У Роналду на руках унікальна пропозиція від клубу з АПЛ

Кріштіану Роналду працює на розминці. Фото: Reuters

Кріштіану Роналду близький до того, щоб "поставити крапку" у своєму саудівському етапі кар'єри. Після завершення контракту з "Аль-Насром" 30 червня португалець може підписати нову угоду з іншим клубом, причому йдеться не тільки про футбол, а й про бізнес.

Як повідомляє Football Transfers, Роналду розглядає пропозицію, яка дасть йому не тільки ігрову практику, а й частку у футбольній імперії.

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З яким клубом вів переговори Роналду

За інформацією інсайдера Жорже Ніколи, Роналду перебуває в активній фазі перемовин з Eagle Football Holdings — структурою, що володіє низкою клубів по всьому світу. Головним претендентом на підписання зірки є бразильський "Ботафого", а сама угода може включати частку в інших клубах холдингу, зокрема англійському "Кристал Пелас", французькому "Ліоні" та бельгійському RWD Моленбек.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Як уточнює Нікола, пропозиція включає не тільки участь у матчах за "Ботафого" на Клубному чемпіонаті світу, а й можливість стати партнером Джона Текстора в глобальній мережі клубів. Переговори тривають, і рішення від Кріштіану поки не надійшло, але інтерес до переходу величезний.

Контракт Роналду з "Аль-Насром" передбачає продовження на рекордних умовах — 16,5 млн фунтів на місяць. Попри це, гравець, схоже, зацікавлений у більш стратегічному кроці — входженні до клубної структури, яка може повернути його в англійську Прем'єр-лігу вже в новому амплуа.

Відомо, що 40-річний Роналду провів за "Аль-Наср" у сезоні 2024/2025. Він відіграв 42 матчі, в яких забив 31 гол та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду попрощався з вболівальниками з Саудівської Аравії.

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