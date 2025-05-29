Маркевич пояснив, коли Ярмоленко завершить кар'єру

Маркевич здивував висловлюванням про роль Ярмоленка в Динамо
Заслужений тренер України Мирон Маркевич високо оцінив гру капітана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка та включив його до символічної збірної сезону-2024/2025.
Колишній тренер національної команди вважає, що досвідчений футболіст зробив вирішальний внесок в успіх "Динамо", повідомляє "Український футбол".
На думку Мирона Маркевича, Андрій Ярмоленко був найкращим правим півзахисником чемпіонату. Тренер зазначив, що навіть у 35 років футболіст демонструє рівень, недосяжний для більшості гравців УПЛ. Він став справжнім лідером "Динамо" як на полі, так і в роздягальні, зігравши ключову роль у завоюванні золота.
Що Маркевич сказав про майбутнє Ярмоленка
Маркевич підкреслив, що Андрій не повинен завершувати кар'єру доти, доки не поб'є історичний рекорд Максима Шацьких. Наразі Ярмоленко забив 114 голів в УПЛ, і до рекорду йому не вистачає всього 10 м'ячів. "Я йому цього бажаю від щирого серця", — заявив тренер.
У сезоні-2024/2025 Андрій Ярмоленко провів 30 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, забив 11 голів та зробив 1 результативну передачу. Навесні він відзначався важливими м'ячами, зокрема у вирішальних матчах чемпіонату.
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