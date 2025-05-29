Майбутнє Супряги під питанням — де гратиме форвард

Владислав Супряга перед матчем "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Владислав Супряга, якого колись вважали одним із найперспективніших нападників України, знову опинився на роздоріжжі. Після невдалої оренди в луганській "Зорі" форвард повертається в "Динамо", і його майбутнє залишається невизначеним.

Головний тренер "Зорі" Младен Бартулович підтвердив, що клуб не буде продовжувати оренду 25-річного форварда, повідомляє YouTube-канал луганського клубу.

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У сезоні 2024/2025 Владислав Супряга провів 10 матчів за луганську "Зорю", не забивши жодного м'яча і не відзначившись результативними діями. При цьому він переніс відразу кілька травм, які завадили форварду розкрити свій потенціал.

Сезон вийшов важким як для самого гравця, так і для клубу — "Зоря" завершила чемпіонат України на сьомому місці. При цьому тренерський штаб нерідко робив ставку на інших гравців атаки, а колишній нападник юнацької збірної України частіше залишався в запасі.

Младен Бартулович під час матчу. Фото: УНІАН

Що далі чекає на Супрягу

Форвард повертається в "Динамо", де в нього чинний контракт до 2026 року. Однак висока конкуренція в атакувальній лінії киян може змусити клуб знову розглянути варіант оренди або повного трансферу.

У минулому Супряга вважався одним із головних талантів українського футболу. Він ставав найкращим бомбардиром молодіжного Євро і викликався до першої збірної. Тепер, після непростого етапу, йому належить довести, що він здатний боротися за місце в складі та перезапустити кар'єру на новому рівні.

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