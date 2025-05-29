Два гучних весілля в Динамо — як одружилися Дячук і Нещерет з красунями

Максим Дячук з нареченою. Фото: instagram.com/_maaash

За тиждень у київському "Динамо" відбулися два гучних весілля. Захисник Максим Дячук і воротар Руслан Нещерет одружилися зі своїми коханими.

Відео зі своїх весіль футболісти публікували в соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

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Весілля Максима Дячука та Марії

Центральний захисник "Динамо" Максим Дячук одружився зі своєю дівчиною-красунею Марією.

Урочистість відбулася в Києві й зібрала зіркових гостей, серед яких був півзахисник Володимир Бражко зі своєю коханою — блогеркою Дашею Квітковою. Микола Шапаренко був зі своєю дівчиною Христиною Шацьких.

Наречена Марія обрала класичну білу сукню з довгим шлейфом. Максим був у строгому чорному костюмі-трійці з метеликом.

Святкування було в італійському стилі, а розписувались молодята на пірсі під дощем, що додало події емоцій.

Весілля Руслана Нещерета

Воротар "Динамо" одружився 26 травня з ще однією неймовірною красунею Надією.

На весіллі також були присутні одноклубники, зокрема Крістіан Біловар, і Яна Суркіс, донька президента клубу Ігоря Суркіса.

Наречена вбрала розкішну та довгу білу сукню з відкритими плечима, прикрашену делікатним мереживом, що разом з розрізом внизу сукні додало голлівудського гламуру.

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