Две громкие свадьбы в Динамо - как поженились Дячук и Нещерет с красавицами

В Динамо за неделю сыграли две свадьбы — как гуляла команда
За неделю в киевском "Динамо" состоялись две громкие свадьбы. Защитник Максим Дячук и вратарь Руслан Нещерет женились на своих возлюбленных.
Видео со своих свадеб футболисты публиковали в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.
Свадьба Максима Дячука и Марии
Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук женился на своей девушке-красавице Марии.
Торжество состоялось в Киеве и собрало звездных гостей, среди которых был полузащитник Владимир Бражко со своей возлюбленной — блогером Дашей Квитковой. Николай Шапаренко был со своей девушкой Кристиной Шацких.
Невеста Мария выбрала классическое белое платье с длинным шлейфом. Максим был в строгом черном костюме-тройке с бабочкой.
Празднование было в итальянском стиле, а расписывались молодожены на пирсе под дождем, что добавило событию эмоций.
Свадьба Руслана Нещерета
Вратарь "Динамо" женился 26 мая с еще одной невероятной красавицей Надей.
На свадьбе также присутствовали одноклубники, в частности Кристиан Биловар, и Яна Суркис, дочь президента клуба Игоря Суркиса.
Невеста надела роскошное и длинное белое платье с открытыми плечами, украшенное деликатным кружевом, что вместе с разрезом внизу платья добавило голливудского гламура.
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