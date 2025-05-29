Две громкие свадьбы в Динамо - как поженились Дячук и Нещерет с красавицами

Максим Дячук с невестой. Фото: instagram.com/_maaash

За неделю в киевском "Динамо" состоялись две громкие свадьбы. Защитник Максим Дячук и вратарь Руслан Нещерет женились на своих возлюбленных.

Видео со своих свадеб футболисты публиковали в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Свадьба Максима Дячука и Марии

Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук женился на своей девушке-красавице Марии.

Торжество состоялось в Киеве и собрало звездных гостей, среди которых был полузащитник Владимир Бражко со своей возлюбленной — блогером Дашей Квитковой. Николай Шапаренко был со своей девушкой Кристиной Шацких.

Невеста Мария выбрала классическое белое платье с длинным шлейфом. Максим был в строгом черном костюме-тройке с бабочкой.

Празднование было в итальянском стиле, а расписывались молодожены на пирсе под дождем, что добавило событию эмоций.

Свадьба Руслана Нещерета

Вратарь "Динамо" женился 26 мая с еще одной невероятной красавицей Надей.

На свадьбе также присутствовали одноклубники, в частности Кристиан Биловар, и Яна Суркис, дочь президента клуба Игоря Суркиса.

Невеста надела роскошное и длинное белое платье с открытыми плечами, украшенное деликатным кружевом, что вместе с разрезом внизу платья добавило голливудского гламура.

Напомним, Криштиану Роналду может снова вернуться в Англию.

Виктор Леоненко прокомментировал слова критику игрока "Динамо" Дениса Попова.

Турецкий тренер Арда Туран рассказал о подписании контракта с "Шахтером".

Руслан Ротань после "Александрии" ведет переговоры с другими клубами.