Роман Саленко попрощался с Динамо U-19 и планирует новый этап карьеры

Динамо покинет сын легенды клуба
Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Роман Саленко больше не будет играть за команду. Футболист уже успел со всеми попрощаться.
О завершении выступлений за юношескую команду футболист сообщил в заметке в Instagram. Сейчас игроку 20 лет и он не может играть из-за своего возраста.
Саленко попрощался с "Динамо"
По словам Саленко, три года в "Динамо" с Игорем Костюком пролетели быстро, принеся много уроков как в спорте, так и в жизни.
Роман выразил благодарность всем, с кем работал, и пожелал им успехов.
Также Саленко пообещал продолжить футбольную карьеру, стремясь достичь мечты и радовать болельщиков.
Отдельно он поблагодарил ВСУ за возможность играть в условиях войны, выразив веру в победу Украины и ее независимость.
Саленко присоединился к академии "Динамо" в августе 2022 года, а до этого играл за "Диназ".
У футболиста сейчас контракт с "Динамо" до июня 2029 года. В дальнейшем, он, возможно, перейдет в "Динамо" U-21 или будет искать аренды.
Саленко выходил в двух матчах за основную команду "Динамо", но в сумме провел 5 минут. Также у него 26 игр за команду U-19, где он забил пять голов и сделал десять ассистов.
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