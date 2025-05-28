Роман Саленко попрощался с Динамо U-19 и планирует новый этап карьеры

Роман Саленко с другими игроками "Динамо". Фото: instagram.com/salenko_r33

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Роман Саленко больше не будет играть за команду. Футболист уже успел со всеми попрощаться.

О завершении выступлений за юношескую команду футболист сообщил в заметке в Instagram. Сейчас игроку 20 лет и он не может играть из-за своего возраста.

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Роман Саленко. Фото: instagram.com/salenko_r33

Саленко попрощался с "Динамо"

По словам Саленко, три года в "Динамо" с Игорем Костюком пролетели быстро, принеся много уроков как в спорте, так и в жизни.

Роман выразил благодарность всем, с кем работал, и пожелал им успехов.

Также Саленко пообещал продолжить футбольную карьеру, стремясь достичь мечты и радовать болельщиков.

Отдельно он поблагодарил ВСУ за возможность играть в условиях войны, выразив веру в победу Украины и ее независимость.

Саленко присоединился к академии "Динамо" в августе 2022 года, а до этого играл за "Диназ".

У футболиста сейчас контракт с "Динамо" до июня 2029 года. В дальнейшем, он, возможно, перейдет в "Динамо" U-21 или будет искать аренды.

Саленко выходил в двух матчах за основную команду "Динамо", но в сумме провел 5 минут. Также у него 26 игр за команду U-19, где он забил пять голов и сделал десять ассистов.

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