Роман Саленко попрощався з Динамо U-19 і планує новий етап кар'єри

Динамо покине син легенди клубу
Півзахисник київського "Динамо" U-19 Роман Саленко бідьше не гратиме за команду. Футболіст вже встиг з усіма попрощатися.
Про завершення виступів за юнацьку команду футболіст повідомив у дописі в Instagram. Наразі гравцю 20 років і він не може грати через свій вік.
Саленко попрощався з "Динамо"
За словами Саленка, три роки в "Динамо" з Ігорем Костюком промайнули швидко, принісши багато уроків як у спорті, так і в житті.
Роман висловив подяку всім, з ким працював, і побажав їм успіхів.
Також Саленко пообіцяв продовжити футбольну кар’єру, прагнучи досягти мрій і радувати вболівальників.
Окремо він подякував ЗСУ за можливість грати в умовах війни, висловивши віру в перемогу України та її незалежність.
Саленко приєднався до академії Динамо в серпні 2022 року, а до цього грав за "Діназ".
У футболіста наразі контракт з "Динамо" до червня 2029 року. Надалі, він, можливо, перейде до "Динамо" U-21 або шукатиме оренди.
Саленко виходив у двох матчах за основну команду "Динамо", але в сумі провів 5 хвилин. Також у нього 26 ігор за команду U-19, де він забив п'ять голів та зробив десять асистів.
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