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Главная Спорт Супрягу ждет новое испытание — где продолжит карьеру форвард

Супрягу ждет новое испытание — где продолжит карьеру форвард

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Дата публикации 29 мая 2025 10:14
Будущее Супряги под вопросом — где будет играть форвард
Владислав Супряга перед матчем "Зари". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Владислав Супряга, некогда считавшийся одним из самых перспективных нападающих Украины, вновь оказался на распутье. После неудачной аренды в луганской "Заре" форвард возвращается в "Динамо", и его будущее остается неопределенным.

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович подтвердил, что клуб не будет продлевать аренду 25-летнего форварда, сообщает YouTube-канал луганского клуба. 

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В сезоне 2024/2025 Владислав Супряга провел 10 матчей за луганскую "Зарю", не забив ни одного мяча и не отметившись результативными действиями. При этом он перенес сразу несколько травм, которые помешали форварду раскрыть свой потенциал. 

Сезон получился тяжелым как для самого игрока, так и для клуба — "Заря" завершила чемпионат Украины на седьмом месте. При этом тренерский штаб нередко делал ставку на других игроков атаки, а бывший нападающий юношеской сборной Украины чаще оставался в запасе. 

Младен Бартулович
Младен Бартулович во время матча. Фото: УНИАН

Что дальше ждет Супрягу

Форвард возвращается в "Динамо", где у него действующий контракт до 2026 года. Однако высокая конкуренция в атакующей линии киевлян может вынудить клуб снова рассмотреть вариант аренды или полного трансфера.

В прошлом Супряга считался одним из главных талантов украинского футбола. Он становился лучшим бомбардиром молодежного Евро и вызывался в первую сборную. Теперь, после непростого этапа, ему предстоит доказать, что он способен бороться за место в составе и перезапустить карьеру на новом уровне. 

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спорт футбол Динамо Заря Луганск Владислав Супряга Младен Бартулович
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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