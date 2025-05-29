Маркевич объяснил, когда Ярмоленко завершит карьеру

Андрей Ярмоленко с медалью чемпиона Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высоко оценил игру капитана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко и включил его в символическую сборную сезона-2024/2025.

Бывший тренер национальной команды считает, что опытный футболист внес решающий вклад в успех "Динамо", сообщает "Украинский футбол".

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По мнению Мирона Маркевича, Андрей Ярмоленко был лучшим правым полузащитником чемпионата. Тренер отметил, что даже в 35 лет футболист демонстрирует уровень, недосягаемый для большинства игроков УПЛ. Он стал настоящим лидером "Динамо" как на поле, так и в раздевалке, сыграв ключевую роль в завоевании золота.

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о будущем Ярмоленко

Маркевич подчеркнул, что Андрей не должен завершать карьеру до тех пор, пока не побьет исторический рекорд Максима Шацких. На данный момент Ярмоленко забил 114 голов в УПЛ, и до рекорда ему не хватает всего 10 мячей. "Я ему этого желаю от всей души", — заявил тренер.

Ярмоленко в игре против "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне-2024/2025 Андрей Ярмоленко провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу. Весной он отличался важными мячами, в том числе в решающих матчах чемпионата.

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