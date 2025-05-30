В Украине есть красавица, которая достойно заменит Белодед и Терлюгу в единоборствах

На замену Белодед подрастает очередная красавица-чемпионка — фото
В этом сезоне в дзюдо заставила о себе говорить юная украинская дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко. Девушка оказалась, не только талантливой, но и очень красивой.
Поэтому мы решили всех познакомить с Олейник-Корнийко, сообщил портал Новини.LIVE.
Анна пока не очень популярна в соцсетях. Лишь в Instagram у нее 1872 подписчика. При этом, у девушки есть хорошая возможность роста.
В дзюдо новая красавица
Олейник-Корнийко пока имеет наибольшие достижения в дзюдо среди молодежи и юношей. На этом уровне она была серебряным призером чемпионата Европы, выигрывала этапы Кубков Европы и была признана лучшей в Украине среди кадетов.
При этом Олейник-Корнийко учится в вузе. Сейчас она является студенткой Государственного налогового университета.
Анна имеет атлетическую фигуру. Черты лица у дзюдоистки выразительные, а взгляд сосредоточен и уверен. В будущем она должна заинтересовать много брендов, как до того Дарья Белодед.
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