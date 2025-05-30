В Украине есть красавица, которая достойно заменит Белодед и Терлюгу в единоборствах

Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

В этом сезоне в дзюдо заставила о себе говорить юная украинская дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко. Девушка оказалась, не только талантливой, но и очень красивой.

Поэтому мы решили всех познакомить с Олейник-Корнийко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна пока не очень популярна в соцсетях. Лишь в Instagram у нее 1872 подписчика. При этом, у девушки есть хорошая возможность роста.

В дзюдо новая красавица

Олейник-Корнийко пока имеет наибольшие достижения в дзюдо среди молодежи и юношей. На этом уровне она была серебряным призером чемпионата Европы, выигрывала этапы Кубков Европы и была признана лучшей в Украине среди кадетов.

Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

При этом Олейник-Корнийко учится в вузе. Сейчас она является студенткой Государственного налогового университета.

Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна имеет атлетическую фигуру. Черты лица у дзюдоистки выразительные, а взгляд сосредоточен и уверен. В будущем она должна заинтересовать много брендов, как до того Дарья Белодед.

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