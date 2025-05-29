Роналду отказался от 400 млн ради контракта с известным клубом

Криштиану Роналду в форме "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/

Легендарный Криштиану Роналду снова на распутье: португалец отказался от предложения "Аль-Насра" продлить контракт на сумму 400 млн евро.

В четверг он должен официально объявить об уходе с клуба, в котором провел два с половиной года, сообщает Football Transfers.

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Роналду отклонил новый контракт и сейчас рассматривает предложения от других клубов, в том числе за пределами Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Что дальше: клубный ЧМ или неожиданное завершение?

Португальский футболист, которому исполнилось уже 40, стремится сыграть на Клубном чемпионате мира. Среди потенциальных вариантов — марокканский "Видад", бразильский "Ботафого", а также мексиканские "Монтеррей" и "Пачука", участвующие в турнире.

Слухи также связывают Роналду с "Аль-Хилялем" — конкурентом "Аль-Насра" по лиге. Однако источники утверждают, что он не хочет переходить в другой клуб, связанный с PIF (Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии).

Не исключено и другое развитие событий: если гарантии на титульную команду не будут даны, Роналду может неожиданно завершить карьеру — несмотря на свою цель в 1000 голов.

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