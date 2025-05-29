Барселона нашла идеальное усиление для того, чтобы доминировать

Тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

В "Барселоне" кипят споры: кто должен стать новым лидером атаки на левом фланге? Кандидатов двое — звезды АПЛ, каждый со своими плюсами.

Клуб рассматривает усиление именно этого участка поля в межсезонье, сообщает Mundo Deportivo.

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Главный выбор стоит между игроками "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Однако спортивный директор "Барсы" Деку уже определился: он отдает предпочтение южноамериканцу.

Несмотря на активные переговоры с английским клубом, именно колумбиец стал трансферным приоритетом наряду с вратарем "Эспаньола" Хоаном Гарсией. Причина — цифры и стиль игры.

Почему выбор пал именно на Диаса

Согласно аналитике SciSports, южноамериканец занял второе место среди всех вингеров АПЛ по итогам сезона. Он значительно превосходит своего конкурента по дриблингу, что идеально вписывается в план Деку — создать баланс с Ямалом на правом фланге.

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Уровень соответствия стилю "Барселоны" у этого игрока также выше — 67 баллов против 62 у англичанина. Хотя подход "Барсы" в тактике все еще жесткий, Деку намерен адаптировать его под сильные стороны приоритетной цели.

Основная проблема — высокая цена. Игрок "Ливерпуля" обойдётся клубу как минимум в два раза дороже, чем его конкурент. С учетом финансовых ограничений, каталонцы рискуют не получить ни одного из двух, даже несмотря на явный выбор руководства.

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