Барселона знайшла ідеальне посилення для того, щоб домінувати

Тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

У "Барселоні" киплять суперечки: хто має стати новим лідером атаки на лівому фланзі? Кандидатів двоє — зірки АПЛ, кожен зі своїми плюсами.

Клуб розглядає посилення саме цієї ділянки поля в міжсезоння, повідомляє Mundo Deportivo.

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Головний вибір стоїть між гравцями "Ліверпуля" та "Манчестер Юнайтед". Однак спортивний директор "Барси" Деку вже визначився: він віддає перевагу південноамериканцю.

Попри активні перемовини з англійським клубом, саме колумбієць став трансферним пріоритетом поряд із воротарем "Еспаньола" Хоаном Гарсією. Причина — цифри та стиль гри.

Чому вибір припав саме на Діаса

Згідно з аналітикою SciSports, південноамериканець посів друге місце серед усіх вінгерів АПЛ за підсумками сезону. Він значно перевершує свого конкурента за дриблінгом, що ідеально вписується в план Деку — створити баланс з Ямалом на правому фланзі.

Луїс Діас святкує перемогу в АПЛ. Фото: Reuters/Phil Noble

Рівень відповідності стилю "Барселони" у цього гравця також вищий — 67 балів проти 62 в англійця. Хоча підхід "Барси" в тактиці все ще жорсткий, Деку має намір адаптувати його під сильні сторони пріоритетної мети.

Основна проблема — висока ціна. Гравець "Ліверпуля" обійдеться клубу як мінімум удвічі дорожче, ніж його конкурент. З урахуванням фінансових обмежень, каталонці ризикують не отримати жодного з двох, навіть попри явний вибір керівництва.

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