Роналду відмовився від 400 млн заради контракту з відомим клубом

Кріштіану Роналду у формі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/

Легендарний Кріштіану Роналду знову на роздоріжжі: португалець відмовився від пропозиції "Аль-Насра" продовжити контракт на суму 400 млн євро.

У четвер він має офіційно оголосити про відхід із клубу, в якому провів два з половиною роки, повідомляє Football Transfers.

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Роналду відхилив новий контракт й зараз розглядає пропозиції від інших клубів, зокрема, за межами Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Що далі: клубний ЧС чи несподіване завершення?

Португальський футболіст, якому виповнилося вже 40, прагне зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Серед потенційних варіантів — марокканський "Відад", бразильський "Ботафого", а також мексиканські "Монтеррей" та "Пачука", які беруть участь у турнірі.

Чутки також пов'язують Роналду з "Аль-Хілялем" — конкурентом "Аль-Насра" по лізі. Однак джерела стверджують, що він не хоче переходити в інший клуб, пов'язаний із PIF (Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії).

Не виключений й інший розвиток подій: якщо гарантії на титульну команду не будуть надані, Роналду може несподівано завершити кар'єру — попри свою мету в 1000 голів.

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