Украина не поедет на чемпионат мира по дзюдо из-за белорусов

Сборная Украины по дзюдо. Фото: instagram.com/ukraine_judo_official/

Украина официально объявила о бойкоте чемпионата мира по дзюдо, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Причиной стал допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси под национальной символикой.

Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины, ссылаясь на решение Международной федерации дзюдо.

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Украинская сторона резко осудила действия организаторов турнира и подчеркнула, что участие спортсменов из страны, поддерживающей войну против Украины, с флагом, гербом и гимном — недопустимо. Это, по мнению Федерации, нарушает рекомендации МОК и подрывает доверие к международному спортивному процессу.

Анна Олейник-Корнийко во время турнира. Фото: instagram.com/ukraine_judo_official/

Украина не намерена молчать

Министерство молодежи и спорта, НОК и Федерация дзюдо Украины планируют направить официальные обращения в международные структуры с требованием пересмотра решения о допуске белорусских спортсменов под национальной символикой. Также рассматриваются юридические шаги на международном уровне.

Важно напомнить, что в 2023 году Украина уже бойкотировала чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе. Теперь отказ мотивирован еще более вызывающей позицией IJF.

"Участие представителей страны, которая поддерживает агрессию против Украины, с демонстрацией государственной символики — это прямое игнорирование олимпийских принципов. Мы не можем оставаться равнодушными. Это наш четкий и принципиальный протест против несправедливости и легитимации войны в международном спорте", — объяснили в Федерации Дзюдо Украины.

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