Белодед ушла из дзюдо ради футбольной карьеры

Белодед не поедет на ЧЕ-2025 по дзюдо из-за карьеры в футболе
Сборная Украины по дзюдо отправится на чемпионат Европы в ослабленном составе. Звезда команды Дарья Белодед не поедет на турнир.
Спортсменка неожиданно решила сосредоточиться на футбольной карьере, сообщает "Суспільне Спорт".
Стала известна заявка сборной Украины на чемпионате Европы 2025 года по дзюдо. В женскую команду вошли Анастасия Антипина (до 63 кг), Анна Олейник-Корнийко, Ольга Цимко (обе — до 70 кг), Юлия Курченко (до 78 кг), Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе — более 78 кг). А вот Дарьи Белодед, которая на прошлом Евро принесла Украине золотую медаль, в команде не оказалось.
Что происходит с Белодед
Дзюдоистка из Киева является одной из самых популярных спортсменок Украины, на счету которой уже немало наград. Ее мать и отец занимались дзюдо, и дочь продолжила дело родителей. Она была чемпионкой Европы и мира, завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Однако на Играх в Париже фаворитка турнира по дзюдо неожиданно проиграла уже во второй схватке. Сама Белодед признавалась, что поражение на Олимпиаде-2024 стало для нее тяжелым психологическим ударом.
Уже осенью прошлого года стало известно, что Дарья подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925". Предполагалось, что Белодед станет амбассадором команды, но спортсменка приступила к тренировкам и уже 18 апреля 2025 года дебютировала в официальном матче. На следующий день стало известно, что на чемпионат Европы по дзюдо она не поедет.
Ранее Дарья Белодед утверждала, что не завершала карьеру в дзюдо, а футбол является для нее временным увлечением.
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