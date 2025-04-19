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Белодед не поедет на ЧЕ-2025 по дзюдо из-за карьеры в футболе

19 апреля 2025 12:04
Иван Крутогоров - Редактор
Белодед ушла из дзюдо ради футбольной карьеры
Дарья Белодед после футбольного матча. Фото: instagram.com/m1925wfc/
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Украины по дзюдо отправится на чемпионат Европы в ослабленном составе. Звезда команды Дарья Белодед не поедет на турнир. 

Спортсменка неожиданно решила сосредоточиться на футбольной карьере, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Стала известна заявка сборной Украины на чемпионате Европы 2025 года по дзюдо. В женскую команду вошли Анастасия Антипина (до 63 кг), Анна Олейник-Корнийко, Ольга Цимко (обе — до 70 кг), Юлия Курченко (до 78 кг), Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе — более 78 кг). А вот Дарьи Белодед, которая на прошлом Евро принесла Украине золотую медаль, в команде не оказалось. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед во время матча. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Что происходит с Белодед 

Дзюдоистка из Киева является одной из самых популярных спортсменок Украины, на счету которой уже немало наград. Ее мать и отец занимались дзюдо, и дочь продолжила дело родителей. Она была чемпионкой Европы и мира, завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. 

Однако на Играх в Париже фаворитка турнира по дзюдо неожиданно проиграла уже во второй схватке. Сама Белодед признавалась, что поражение на Олимпиаде-2024 стало для нее тяжелым психологическим ударом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уже осенью прошлого года стало известно, что Дарья подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925". Предполагалось, что Белодед станет амбассадором команды, но спортсменка приступила к тренировкам и уже 18 апреля 2025 года дебютировала в официальном матче. На следующий день стало известно, что на чемпионат Европы по дзюдо она не поедет. 

Ранее Дарья Белодед утверждала, что не завершала карьеру в дзюдо, а футбол является для нее временным увлечением. 

Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил рекорд Сергея Реброва в чемпионате Украины. 

Во время матча "Динамо" с "Оболонью" произошел скандал, который спровоцировал Александр Шовковский. 

Юрген Клопп назвал "Реалу" несколько условий перед тем, как подписать контракт с мадридским клубом. 

А бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду возвращается в Европу, чтобы выступать за английскую команду. 

спорт футбол Дарья Белодед Дзюдо ФК Металлист 1925 Сборная Украины по дзюдо
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