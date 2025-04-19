Белодед ушла из дзюдо ради футбольной карьеры

Дарья Белодед после футбольного матча. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Сборная Украины по дзюдо отправится на чемпионат Европы в ослабленном составе. Звезда команды Дарья Белодед не поедет на турнир.

Спортсменка неожиданно решила сосредоточиться на футбольной карьере, сообщает "Суспільне Спорт".

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Стала известна заявка сборной Украины на чемпионате Европы 2025 года по дзюдо. В женскую команду вошли Анастасия Антипина (до 63 кг), Анна Олейник-Корнийко, Ольга Цимко (обе — до 70 кг), Юлия Курченко (до 78 кг), Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе — более 78 кг). А вот Дарьи Белодед, которая на прошлом Евро принесла Украине золотую медаль, в команде не оказалось.

Дарья Белодед во время матча. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Что происходит с Белодед

Дзюдоистка из Киева является одной из самых популярных спортсменок Украины, на счету которой уже немало наград. Ее мать и отец занимались дзюдо, и дочь продолжила дело родителей. Она была чемпионкой Европы и мира, завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Однако на Играх в Париже фаворитка турнира по дзюдо неожиданно проиграла уже во второй схватке. Сама Белодед признавалась, что поражение на Олимпиаде-2024 стало для нее тяжелым психологическим ударом.

Уже осенью прошлого года стало известно, что Дарья подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925". Предполагалось, что Белодед станет амбассадором команды, но спортсменка приступила к тренировкам и уже 18 апреля 2025 года дебютировала в официальном матче. На следующий день стало известно, что на чемпионат Европы по дзюдо она не поедет.

Ранее Дарья Белодед утверждала, что не завершала карьеру в дзюдо, а футбол является для нее временным увлечением.

Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил рекорд Сергея Реброва в чемпионате Украины.

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