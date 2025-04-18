Дарья Белодед чуть не забила гол в дебютном матче за Металлист 1925

Дарья Белодед во время тренировки. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Известная украинская спортсменка Дарья Белодед дебютировала в официальном футбольном матче. Бывшая чемпионка мира по дзюдо могла забить гол в своем первом поединке.

Осенью 2024 года Белодед подписала договор о сотрудничестве с клубом "Металлист 1925", сообщает портал Новини.LIVE.

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Дарья Белодед является амбассадором футбольного клуба "Металлист 1925". Недавно олимпийская призерка начала активно тренироваться в женской команде харьковского клуба. И в пятницу, 18 апреля, 24-летняя спортсменка дебютировала на футбольном поле.

Дарья Белодед перед матчем. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед появилась на замену на 87-й минуте поединка с командой "Ладомир". К тому моменту "Металлист 1925" уже обеспечил себе победу с разгромным счетом 6:0. Дарья могла забить еще один гол, но попала во вратаря команды. При этом дзюдоистка находилась в офсайде.

Что известно про Дарью Белодед

Украинская спортсменка родилась в семье дзюдоистов и выбрала этот вид спорта, в котором достигал больших успехов. Она является призером чемпионатов мира и Европы, а также обладательницей бронзовой медали на Олимпиаде в Токио.

На Играх-2024 в Париже Белодед сенсационно выбыла из борьбы уже во втором раунде турнира по дзюдо. Осенью 2024 года она стала представителем ФК "Металлист 1925".

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