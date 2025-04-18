Дар'я Білодід мало не забила гол у дебютному матчі за Металіст 1925

Дар'я Білодід під час тренування. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Відома українська спортсменка Дар'я Білодід дебютувала в офіційному футбольному матчі. Колишня чемпіонка світу з дзюдо могла забити гол у своєму першому поєдинку.

Восени 2024 року Білодід підписала договір про співпрацю з клубом "Металіст 1925", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дар'я Білодід є амбасадором футбольного клубу "Металіст 1925". Нещодавно олімпійська призерка почала активно тренуватися в жіночій команді харківського клубу. І в п'ятницю, 18 квітня, 24-річна спортсменка дебютувала на футбольному полі.

Дар'я Білодід перед матчем. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід з'явилася на заміну на 87-й хвилині поєдинку з командою "Ладомир". До того моменту "Металіст 1925" уже забезпечив собі перемогу з розгромним рахунком 6:0. Дарина могла забити ще один гол, але влучила у воротаря команди. При цьому дзюдоїстка перебувала в офсайді.

Що відомо про Дар'ю Білодід

Українська спортсменка народилася в сім'ї дзюдоїстів й обрала цей вид спорту, в якому досягала великих успіхів. Вона є призеркою чемпіонатів світу та Європи, а також володаркою бронзової медалі на Олімпіаді в Токіо.

На Іграх-2024 у Парижі Білодід сенсаційно вибула з боротьби вже в другому раунді турніру з дзюдо. Восени 2024 року вона стала представником ФК "Металіст 1925".

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