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Білодід не поїде на ЧЄ-2025 із дзюдо через кар'єру у футболі

19 квітня 2025 12:04
Іван Крутогоров - Редактор
Білодід пішла з дзюдо заради футбольної кар'єри
Дар'я Білодід після футбольного матчу. Фото: instagram.com/m1925wfc/
Іван Крутогоров - Редактор

Збірна України з дзюдо вирушить на чемпіонат Європи в ослабленому складі. Зірка команди Дар'я Білодід не поїде на турнір.

Спортсменка несподівано вирішила зосередитися на футбольній кар'єрі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Стала відома заявка збірної України на чемпіонаті Європи 2025 року з дзюдо. До жіночої команди увійшли Анастасія Антипіна (до 63 кг), Анна Олійник-Корнійко, Ольга Цимко (обидві — до 70 кг), Юлія Курченко (до 78 кг), Руслана Булавіна, Христина Гоман (обидві — понад 78 кг). А ось Дар'ї Білодід, яка на минулому Євро принесла Україні золоту медаль, у команді не виявилося.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід під час матчу. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Що відбувається з Білодід

Дзюдоїстка з Києва є однією з найпопулярніших спортсменок України, на рахунку якої вже чимало нагород. Її мати та батько займалися дзюдо, й донька продовжила справу батьків. Вона була чемпіонкою Європи та світу, виборола бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Однак на Іграх у Парижі фаворитка турніру з дзюдо несподівано програла вже в другій сутичці. Сама Білодід зізнавалася, що поразка на Олімпіаді-2024 стала для неї важким психологічним ударом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by АСЖУ (@ukrsportmedia)

Уже восени минулого року стало відомо, що Дар'я підписала контракт із футбольним клубом "Металіст 1925". Передбачалося, що Білодід стане амбасадором команди, але спортсменка розпочала тренування й вже 18 квітня 2025 року дебютувала в офіційному матчі. Наступного дня стало відомо, що на чемпіонат Європи з дзюдо вона не поїде.

Раніше Дар'я Білодід стверджувала, що не завершувала кар'єру в дзюдо, а футбол є для неї тимчасовим захопленням.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив рекорд Сергія Реброва в чемпіонаті України.

Під час матчу "Динамо" з "Оболонню" стався скандал, який спровокував Олександр Шовковський.

Юрген Клопп назвав "Реалу" декілька умов перед тим, як підписати контракт із мадридським клубом.

А колишній футболіст "Реала" Кріштіану Роналду повертається до Європи, щоб виступати за англійську команду.

спорт футбол Дар'я Білодід Дзюдо ФК Металіст 1925 Збірна України з дзюдо
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