Білодід пішла з дзюдо заради футбольної кар'єри

Дар'я Білодід після футбольного матчу. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Збірна України з дзюдо вирушить на чемпіонат Європи в ослабленому складі. Зірка команди Дар'я Білодід не поїде на турнір.

Спортсменка несподівано вирішила зосередитися на футбольній кар'єрі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Стала відома заявка збірної України на чемпіонаті Європи 2025 року з дзюдо. До жіночої команди увійшли Анастасія Антипіна (до 63 кг), Анна Олійник-Корнійко, Ольга Цимко (обидві — до 70 кг), Юлія Курченко (до 78 кг), Руслана Булавіна, Христина Гоман (обидві — понад 78 кг). А ось Дар'ї Білодід, яка на минулому Євро принесла Україні золоту медаль, у команді не виявилося.

Дар'я Білодід під час матчу. Фото: instagram.com/m1925wfc/

Що відбувається з Білодід

Дзюдоїстка з Києва є однією з найпопулярніших спортсменок України, на рахунку якої вже чимало нагород. Її мати та батько займалися дзюдо, й донька продовжила справу батьків. Вона була чемпіонкою Європи та світу, виборола бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Однак на Іграх у Парижі фаворитка турніру з дзюдо несподівано програла вже в другій сутичці. Сама Білодід зізнавалася, що поразка на Олімпіаді-2024 стала для неї важким психологічним ударом.

Уже восени минулого року стало відомо, що Дар'я підписала контракт із футбольним клубом "Металіст 1925". Передбачалося, що Білодід стане амбасадором команди, але спортсменка розпочала тренування й вже 18 квітня 2025 року дебютувала в офіційному матчі. Наступного дня стало відомо, що на чемпіонат Європи з дзюдо вона не поїде.

Раніше Дар'я Білодід стверджувала, що не завершувала кар'єру в дзюдо, а футбол є для неї тимчасовим захопленням.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив рекорд Сергія Реброва в чемпіонаті України.

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А колишній футболіст "Реала" Кріштіану Роналду повертається до Європи, щоб виступати за англійську команду.