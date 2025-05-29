Україна не поїде на чемпіонат світу з дзюдо через білорусів

Збірна України з дзюдо. Фото: instagram.com/ukraine_judo_official/

Україна офіційно оголосила про бойкот чемпіонату світу з дзюдо, який пройде з 13 по 20 червня в Будапешті. Причиною став допуск до змагань спортсменів із Білорусі під національною символікою.

Про це повідомила Федерація дзюдо України, посилаючись на рішення Міжнародної федерації дзюдо.

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Українська сторона різко засудила дії організаторів турніру та наголосила, що участь спортсменів із країни, яка підтримує війну проти України, з прапором, гербом і гімном — неприпустима. Це, на думку Федерації, порушує рекомендації МОК і підриває довіру до міжнародного спортивного процесу.

Анна Олійник-Корнійко під час турніру. Фото: instagram.com/ukraine_judo_official/

Україна не має наміру мовчати

Міністерство молоді та спорту, НОК та Федерація дзюдо України планують спрямувати офіційні звернення до міжнародних структур із вимогою перегляду рішення про допуск білоруських спортсменів під національною символікою. Також розглядаються юридичні кроки на міжнародному рівні.

Важливо нагадати, що 2023 року Україна вже бойкотувала чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян та білорусів у нейтральному статусі. Тепер відмова мотивована ще більш зухвалою позицією IJF.

"Участь представників країни, яка підтримує агресію проти України, з демонстрацією державної символіки - це пряме ігнорування олімпійських принципів. Ми не можемо залишатися байдужими. Це наш чіткий і принциповий протест проти несправедливості та легітимації війни в міжнародному спорті", — пояснили у Федерації Дзюдо України.

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