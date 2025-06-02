Новый клуб Зинченко — на украинца претендуют три команды

Александр Зинченко сменит команду. Фото: instagram.com/zinchenko/

Украинский защитник Александр Зинченко этим летом может покинуть лондонский "Арсенал". Клуб уже готов выслушать предложения по футболисту, который потерял место в основном составе и не входит в долгосрочные планы тренерского штаба.

Согласно данным The Telegraph, руководство "Арсенала" рассчитывает выручить за трансфер Зинченко от 20 до 25 миллионов фунтов. Сам футболист не возражает против смены клуба, так как стремится получить больше игровой практики перед следующим циклом сборной Украины.

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В минувшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за "канониров" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Уже больше года циркулируют слухи о том, что 28-летний футболист сменит клуб. Во время летнего трансферного окна он сможет подписать контракт с новой командой.

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Какие клубы интересуются Зинченко

По информации журналиста Сэма Дина из The Telegraph, на Зинченко претендуют сразу три клуба из топ-чемпионатов. В их числе — немецкая "Бавария", английский "Ньюкасл" и французский "Монако". Все три команды ищут варианты для усиления левого фланга защиты и готовы рассматривать украинца как игрока основы.

Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кроме того, "Наполи", который следил за Александром еще восемь лет назад, может вернуться к кандидатуре украинца. Неаполитанцы также проявляют интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Георгию Судакову, рассматривая оба трансфера как часть летнего обновления состава.

Пока переговоры находятся на ранней стадии, но все указывает на то, что Александр Зинченко покинет "Арсенал" уже в ближайшие недели.

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