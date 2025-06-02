Кухаревич расстался с моделью Зотовой после двух лет отношений

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

В украинском футболе распалась одна из самых красивых пар. Форвард шотландского "Хиберниана" Николай Кухаревич и модель Дарья Зотова больше не вместе.

О расставании можно судить по тому, что они отписались друг от друга в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Бывшая девушка Кухаревича популярна в социальных сетях. В Instagram на нее подписано 32,4 тысячи фолловеров.

Расставание футболиста и модели

После того как они с Кухаревичем отписались друг от друга Дарья снова начала постить в соцсетях горячие фото, где на ней не много одежды. При этом, были снимки, где она пикантно приспустила штаны в обычном образе.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Отметим, что Зотова и Кухаревич состояли в отношениях более двух лет, часто делясь совместными фото. В настоящее время совместные снимки удалены.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зотова, профессиональная модель для известных брендов, считалась одной из самых привлекательных партнерш украинских футболистов. Возможно, футболисту приходилось ревновать после очередных публикаций девушки в соцсетях, потому что они привлекали других мужчин.

Напомним, фанаты парижского "ПСЖ" показали баннер, который всех растрогал.

В "Манчестер Сити" будет работать тренером бывшая звезда "Арсенала".

У владельца харьковского "Металлиста" Олекандра Ярославского побывали украинские правоохранители.

Украинская спортсменка шокировала своей красотой в социальных сетях.