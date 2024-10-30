Николай Кухаревич поздравил свою горячую девушку Дарью Зотову с днем рождения

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Бывший футболист молодежной сборной Украины Николай Кухаревич сейчас выступает в чемпионате Шотландии. Вместе с ним на туманном Альбионе находится нереальная красотка — его девушка Дарья Зотова.

Накануне девушка отпраздновала свое 24-летие, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дарья в социальных сетях более известна не как девушка Кухаревича, а как профессиональная модель. Зотова часто публикует пикантные фото, но девушку можно понять, поскольку ей есть что показать. На текущий момент на красотку в Instagram подписаны 28,7 тысячи человек.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Футболист поздравил нереальную красотку с 24-летием

Зотова опубликовала в соцсетях фото празднования своего дня рождения, которое прошло в шотландском Эдинбурге.

Сначала Николай вручил любимой огромный букет и коробку с подарком. Что было в коробке девушка не сообщила.

Дарья Зотова задула свечку. Фото: instagram.com/di__zotova/

Дарья Зотова с огромным букетом цветов. Фото: instagram.com/di__zotova/

Дарья Зотова на фоне Эдинбурга. Фото: instagram.com/di__zotova/

Неизвестно, что за подарок в коробке. Фото: instagram.com/di__zotova/

После этого Кухаревич сводил свою любимую в ресторан, где они сладко поцеловались.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Поцелуй Кухаревича и Зотовой. Фото: instagram.com/di__zotova/?

Отметим, что в текущем сезоне Кухаревич выступает в Шотландии за "Хиберниан", где провел десять матчей и забил три мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего Кухаревича в 1,5 млн евро.

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