Николай Кухаревич поздравил свою горячую девушку Дарью Зотову с днем рождения

Украинский футболист поздравил любимую с днем рождения — фото
Бывший футболист молодежной сборной Украины Николай Кухаревич сейчас выступает в чемпионате Шотландии. Вместе с ним на туманном Альбионе находится нереальная красотка — его девушка Дарья Зотова.
Накануне девушка отпраздновала свое 24-летие, сообщил портал Новини.LIVE.
Дарья в социальных сетях более известна не как девушка Кухаревича, а как профессиональная модель. Зотова часто публикует пикантные фото, но девушку можно понять, поскольку ей есть что показать. На текущий момент на красотку в Instagram подписаны 28,7 тысячи человек.
Футболист поздравил нереальную красотку с 24-летием
Зотова опубликовала в соцсетях фото празднования своего дня рождения, которое прошло в шотландском Эдинбурге.
Сначала Николай вручил любимой огромный букет и коробку с подарком. Что было в коробке девушка не сообщила.
После этого Кухаревич сводил свою любимую в ресторан, где они сладко поцеловались.
Отметим, что в текущем сезоне Кухаревич выступает в Шотландии за "Хиберниан", где провел десять матчей и забил три мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего Кухаревича в 1,5 млн евро.
Напомним, левый защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить АПЛ на другой чемпионат.
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