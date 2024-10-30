Микола Кухаревич привітав свою гарячу дівчину Дарію Зотову з днем народження

Український футболіст привітав кохану з днем народження — фото
Колишній футболіст молодіжної збірної України Микола Кухаревич зараз виступає у чемпіонаті Шотландії. Разом з ним на туманному Альбіоні знаходиться нереальна красуня — його дівчина Дарія Зотова.
Напередодні дівчина відсвяткувала своє 24-річчя, повідомив портал Новини.LIVE.
Дарія у соціальних мережах більш відома не як дівчина Кухаревича, а як професійна модель. Зотова часто публікує пікантні фото, але дівчину можна зрозуміти, оскільки вона має що показати. На цю мить на красуню в Instagram підписано 28,7 тисяч людей.
Футболіст привітав нереальну красуню з 24-річчям
Зотова опублікувала у соцмережах фото святкування свого дня народження, яке відбулося у шотландському Единбурзі.
Спочатку Микола вручив коханій величезний букет та коробку з подарунком. Що було у коробці дівчина не повідомила.
Після цього Кухаревич зводив свою кохану до ресторану, де вони солодко поцілувалися.
Зазначимо, що цього сезону Кухаревич виступає в Шотландії за "Хіберніан", де провів десять матчів і забив три м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного Миколу в 1,5 млн євро.
Нагадаємо, лівий захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити АПЛ на інший чемпіонат.
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