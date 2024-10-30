Микола Кухаревич привітав свою гарячу дівчину Дарію Зотову з днем народження

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Колишній футболіст молодіжної збірної України Микола Кухаревич зараз виступає у чемпіонаті Шотландії. Разом з ним на туманному Альбіоні знаходиться нереальна красуня — його дівчина Дарія Зотова.

Напередодні дівчина відсвяткувала своє 24-річчя, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дарія у соціальних мережах більш відома не як дівчина Кухаревича, а як професійна модель. Зотова часто публікує пікантні фото, але дівчину можна зрозуміти, оскільки вона має що показати. На цю мить на красуню в Instagram підписано 28,7 тисяч людей.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Футболіст привітав нереальну красуню з 24-річчям

Зотова опублікувала у соцмережах фото святкування свого дня народження, яке відбулося у шотландському Единбурзі.

Спочатку Микола вручив коханій величезний букет та коробку з подарунком. Що було у коробці дівчина не повідомила.

Дарія Зотова задула свічку. Фото: instagram.com/di__zotova/

Дарія Зотова з величезним букетом квітів. Фото: instagram.com/di__zotova/

Дарія Зотова на тлі Едінбургу. Фото: instagram.com/di__zotova/

Невідомо, що за подарунок у коробці. Фото: instagram.com/di__zotova/

Після цього Кухаревич зводив свою кохану до ресторану, де вони солодко поцілувалися.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Поцілунок Кухаревича та Зотової. Фото: instagram.com/di__zotova/

Зазначимо, що цього сезону Кухаревич виступає в Шотландії за "Хіберніан", де провів десять матчів і забив три м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного Миколу в 1,5 млн євро.

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