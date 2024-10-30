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Український футболіст привітав кохану з днем народження — фото

30 жовтня 2024 07:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Микола Кухаревич привітав свою гарячу дівчину Дарію Зотову з днем народження
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст молодіжної збірної України Микола Кухаревич зараз виступає у чемпіонаті Шотландії. Разом з ним на туманному Альбіоні знаходиться нереальна красуня — його дівчина Дарія Зотова.

Напередодні дівчина відсвяткувала своє 24-річчя, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дарія у соціальних мережах більш відома не як дівчина Кухаревича, а як професійна модель. Зотова часто публікує пікантні фото, але дівчину можна зрозуміти, оскільки вона має що показати. На цю мить на красуню в Instagram підписано 28,7 тисяч людей.

Дарія Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Футболіст привітав нереальну красуню з 24-річчям

Зотова опублікувала у соцмережах фото святкування свого дня народження, яке відбулося у шотландському Единбурзі.

Спочатку Микола вручив коханій величезний букет та коробку з подарунком. Що було у коробці дівчина не повідомила.

Дарія Зотова
Дарія Зотова задула свічку. Фото: instagram.com/di__zotova/
Дарія Зотова
Дарія Зотова з величезним букетом квітів. Фото: instagram.com/di__zotova/
Дарія Зотова
Дарія Зотова на тлі Едінбургу. Фото: instagram.com/di__zotova/
Дарія Зотова
Невідомо, що за подарунок у коробці. Фото: instagram.com/di__zotova/

Після цього Кухаревич зводив свою кохану до ресторану, де вони солодко поцілувалися.

Дарія Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Дарія Зотова
Поцілунок Кухаревича та Зотової. Фото: instagram.com/di__zotova/

Зазначимо, що цього сезону Кухаревич виступає в Шотландії за "Хіберніан", де провів десять матчів і забив три м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного Миколу в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, лівий захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити АПЛ на інший чемпіонат.

Житомирське "Полісся" фінансують із грошей, вторгованих від продажу яхти.

українські легіонери (футбол) футбол дружини футболістів "Красуня" Микола Кухаревич

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