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У ексгравця збірної України Кухаревича дівчина нереальна красуня — фото

23 жовтня 2024 07:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Яскрава красуня: дівчина Кухаревича зачаровує своєю зовнішністю
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 23-річного форварда шотландського "Хіберніана" та ексгравця молодіжної збірної України Миколи Кухаревича дуже гарний смак. До цього висновку приходиш, коли бачиш його дівчину.

Український гравець вже кілька років зустрічається з моделлю Дарією Зотовою, яка публікує в Instagram гарячі фото.

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Зотова поки ще не може похвалитися великою популярністю в соцмережах, бо на неї підписані всього 28,2 тисячі фоловерів. Однак дівчина дуже перспективна і могла б розраховувати на фанатів "Хіберніана".

Девушка Николая Кухаревича
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

У Кухаревича дуже "гаряча" дівчина

У Дарії є яскрава зовнішність щоб зацікавити будь-якого українського футболіста. До того ж природа нагородила її формами, які Зотова постійно хоче продемонструвати своїм фоловерам у купальнику або в одязі з глибоким декольте.

Девушка Николая Кухаревича
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Девушка Николая Кухаревича
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Кухаревич цього сезону в складі шотландського "Хіберніана" провів вісім матчів, в яких забив два голи. Трансферна вартість гравця наразі складає 1,5 млн євро.

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