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У экс-игрока сборной Украины Кухаревича девушка нереальная красавица — фото

23 октября 2024 07:38
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Яркая красавица: девушка Кухаревича очаровывает своей внешностью
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

У 23-летнего форварда шотландского "Хиберниана" и экс-игрока молодежной сборной Украины Николая Кухаревича очень хороший вкус. К этому выводу приходишь, когда видишь его девушку.

Украинский игрок уже несколько лет встречается с моделью Дарьей Зотовой, публикующей в Instagram горячие фото.

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Зотова пока еще не может похвастаться большой популярностью в соцсетях, потому что на нее подписаны всего 28,2 тысячи фолловеров. Однако девушка очень перспективна и могла бы рассчитывать на фанатов "Хиберниана".

Девушка Николая Кухаревича
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

У Кухаревича очень "горячая" девушка

У Дарьи есть яркая внешность, чтобы заинтересовать любого украинского футболиста. К тому же природа наградила ее формами, которые Зотова постоянно хочет продемонстрировать своим фолловерам в купальнике или в одежде с глубоким декольте.

Девушка Николая Кухаревича
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/
Девушка Николая Кухаревича
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Кухаревич в текущем сезоне в составе шотландского "Хиберниана" провел восемь матчей, в которых забил два гола. Трансферная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

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