Яркая красавица: девушка Кухаревича очаровывает своей внешностью

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

У 23-летнего форварда шотландского "Хиберниана" и экс-игрока молодежной сборной Украины Николая Кухаревича очень хороший вкус. К этому выводу приходишь, когда видишь его девушку.

Украинский игрок уже несколько лет встречается с моделью Дарьей Зотовой, публикующей в Instagram горячие фото.

Читайте также:

Зотова пока еще не может похвастаться большой популярностью в соцсетях, потому что на нее подписаны всего 28,2 тысячи фолловеров. Однако девушка очень перспективна и могла бы рассчитывать на фанатов "Хиберниана".

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

У Кухаревича очень "горячая" девушка

У Дарьи есть яркая внешность, чтобы заинтересовать любого украинского футболиста. К тому же природа наградила ее формами, которые Зотова постоянно хочет продемонстрировать своим фолловерам в купальнике или в одежде с глубоким декольте.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Кухаревич в текущем сезоне в составе шотландского "Хиберниана" провел восемь матчей, в которых забил два гола. Трансферная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Напомним, донецкий "Шахтер" вскоре планирует уволить главного тренера Марино Пушича.

Бывшие звезды "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев поделились новостями о своем конфликте.

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих появилась в неожиданных образах.