ПСЖ посвятил историческую победу в ЛЧ дочери Луиса Энрике Ксани

Луис Энрике. Фото: Reuters

В Мюнхене прошел финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 годов. "ПСЖ" в этом матче победил со счетом 5:0.

Во время игры фанаты показали баннер, посвященный умершей в 2019 году дочери главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике, сообщил портал Новини.LIVE.

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Фанаты "ПСЖ" в честь победы развернули баннер с Ксанией - дочерью главного тренера, которая умерла в 2019 году от рака костей в возрасте 9 лет. Энрике после игры посвятил победу дочери.

Интересно, что Ксани стала духовным символом финала еще до его начала. Началось с того момента, когда старшая дочь Энрике, Сира Мартинес, опубликовала в Instagram фото с футболками "ПСЖ", на которых было имя Ксани.

В 2015 году, когда Энрике выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной", победив "Ювентус" (3:1), он праздновал на поле вместе с Ксани, и эти кадры стали культовыми. В Мюнхене после финального свистка Луису вручили футболку, где историческое фото с дочкой было стилизовано с флагом "ПСЖ".

Перед матчем Энрике вспоминал как он мечтает повторить празднование 2015 года, подняв флаг "ПСЖ", и хотя Ксани не будет присутствовать физически, она поддерживает его духовно.

В прошлом году Энрике делился воспоминаниями о дочери, называя себя счастливчиком за те девять лет, проведенных с ней. Он рассказал, как убедил родителей повесить фото Ксани дома, ведь ее дух остается живым. По его словам, семья каждый день вспоминает ее с улыбкой, чувствуя ее присутствие.

Эта победа стала первым титулом Лиги чемпионов для "ПСЖ". К тому же разница в счете является самой большой в истории Лиги чемпионов.

Напомним, "ПСЖ" в финале ЛЧ в Мюнхен разгромил миланский "Интер".

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