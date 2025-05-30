Манчестер Сити будет тренировать бывший футболист Арсенала

Бывшая звезда Арсенала возглавит Манчестер Сити
В штабе Хосепа Гвардиолы может произойти значительное пополнение. Руководство "Манчестер Сити" планирует пригласить двух новых специалистов в тренерскую команду.
По информации журналиста Фабрицио Романо, с клубом ведут переговоры сразу два претендента.
После ухода трех тренеров "Манчестер Сити" срочно нуждается в укреплении, особенно на фоне амбициозных целей на новый сезон. "Горожане" собираются вернуться в борьбу за чемпионский титул в АПЛ, а также снова продемонстрировать уверенную игру в Лиге чемпионов.
Кто станет тренером "Манчестер Сити"
Одним из кандидатов на вхождение в штаб стал Коло Туре — бывший звездный защитник, который выступал в качестве футболиста в "Арсенале" и "Манчестер Сити". У ивуарийца есть тренерский опыт: он уже работал в штабе "Лестера", а позже недолго возглавлял "Уиган".
Вторым возможным новичком является Пеп Лейндерс — ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Его приглашают как специалиста по структуре и интенсивности — аспектам, которые "Сити" планирует усилить после неудачного сезона.
Туре может стать символическим связующим звеном между эпохой "Арсенала" и новым этапом в Манчестере, и это возвращение может оказаться не менее интересным, чем трансферы на поле.
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