Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Ротань объяснил, как будет играть Полесье

Ротань объяснил, как будет играть Полесье

Ua en ru
Дата публикации 30 мая 2025 08:44
Руслан Ротань озвучил амбиции и стиль Полесья
Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УАФ

Руслан Ротань стал новым главным тренером житомирского "Полесья" и уже дал первые комментарии на новом месте. Наставника официально представили с участием президента клуба Геннадия Буткевича. 

Новый наставник "Полесья" принял участие в фотосессии, после чего дал комментарий официальному сайту клуба. 

Реклама
Читайте также:

Контракт Руслана Ротаня рассчитан на три сезона. В прошлом сезоне 43-летний тренер вывел "Александрию" на второе место в УПЛ, и это лучший результат в истории клуба.

Руслан Ротань
Руслан Ротань в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Также в активе Ротаня успешная работа с молодежной и олимпийской сборными Украины. Назначение в "Полесье" стало логичным шагом вперед — команда завершила чемпионат на четвертом месте и амбициозно смотрит в будущее.

Что сказал Ротань о новой главе

Новый наставник "Полесья" с улыбкой позировал для фотографий в житомирской команде. Наставнику выдали фирменный клубный пиджак, на встрече присутствовал и владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. 

"Невероятные эмоции. Я очень благодарен за поддержку. Мне писали повсюду — в Instagram, на почту, в WhatsApp. Знаю, что меня ждали, и это очень приятно. Спасибо руководству за доверие. Мы вместе — команда, клуб, болельщики — будем делать всё лучше и стремиться к новому, ведь в футболе нет потолка", — заявил Ротань.

Напомним, новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран сделал смелое заявление после подписания контракта с клубом. 

Криштиану Роналду отказался от огромных денег в Саудовской Аравии ради известного клуба. 

В "Барселоне" появится новая звезда, которая улучшит игру Ламина Ямаля. 

спорт футбол Руслан Ротань тренер Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /