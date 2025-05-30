Руслан Ротань озвучил амбиции и стиль Полесья

Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УАФ

Руслан Ротань стал новым главным тренером житомирского "Полесья" и уже дал первые комментарии на новом месте. Наставника официально представили с участием президента клуба Геннадия Буткевича.

Новый наставник "Полесья" принял участие в фотосессии, после чего дал комментарий официальному сайту клуба.

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Контракт Руслана Ротаня рассчитан на три сезона. В прошлом сезоне 43-летний тренер вывел "Александрию" на второе место в УПЛ, и это лучший результат в истории клуба.

Руслан Ротань в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Также в активе Ротаня успешная работа с молодежной и олимпийской сборными Украины. Назначение в "Полесье" стало логичным шагом вперед — команда завершила чемпионат на четвертом месте и амбициозно смотрит в будущее.

Что сказал Ротань о новой главе

Новый наставник "Полесья" с улыбкой позировал для фотографий в житомирской команде. Наставнику выдали фирменный клубный пиджак, на встрече присутствовал и владелец "Полесья" Геннадий Буткевич.

"Невероятные эмоции. Я очень благодарен за поддержку. Мне писали повсюду — в Instagram, на почту, в WhatsApp. Знаю, что меня ждали, и это очень приятно. Спасибо руководству за доверие. Мы вместе — команда, клуб, болельщики — будем делать всё лучше и стремиться к новому, ведь в футболе нет потолка", — заявил Ротань.

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