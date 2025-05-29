Ротань возглавил Полесье и поблагодарил болельщиков за поддержку

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Украинский специалист Руслан Ротань стал новым главным тренером житомирского "Полесья". В день своего назначения он официально ушел из "Александрии", с которой выиграл серебро УПЛ в сезоне 2024/2025 гг.

После назначения Ротань дал свое первое интервью пресс-службе "Полесья".

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Что сказал Ротань

Ротань признался, что переживает сильные эмоции после назначения и искренне благодарен всем за теплую поддержку — как в соцсетях, так и лично.

Тренер сказал, что чувствует, как его ждали в Житомире и поэтому это его вдохновляет.

Тренер также поблагодарил руководство "Полесья" за доверие и отметил, что только вместе — с клубом, командой и болельщиками можно достичь серьезных результатов.

"Невероятные эмоции. Я очень благодарен за поддержку. Мне написали очень много — и на почту, и в Инстаграме, и те, кто знает, даже в WhatsApp. Я знаю, что меня здесь ждут — и это очень приятно.

Спасибо также руководству за доверие, за то, что поверили в меня. Я считаю, что все вместе — команда, руководство, болельщики — мы сделаем свое дело как можно лучше. И будем совершенствоваться, ведь в футболе, в принципе, нет верхней границы. Всегда есть куда расти, всегда нужно к чему-то стремиться. И именно это наша задача", — сказал Ротань.

Отметим, что Ротань подписал с "Полесьем" трехлетний контракт.

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