Ротань очолив Полісся та подякував уболівальникам за підтримку

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Український спеціаліст Руслан Ротань став новим головним тренером житомирського "Полісся". В день свого призначення він офіційно пішов з "Олександрії", з якою виграв срібло УПЛ в сезоні 2024/2025 рр.

Після призначення Ротань дав своє перше інтерв’ю пресслужбі "Полісся".

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Що сказав Ротань

Ротань зізнався, що переживає сильні емоції після призначення й щиро вдячний усім за теплу підтримку — як у соцмережах, так і особисто.

Тренер сказав, що відчуває, як його чекали в Житомирі, й тому це його надихає.

Тренер також подякував керівництву "Полісся" за довіру й наголосив, що тільки разом — із клубом, командою та вболівальниками можна досягти серйозних результатів.

"Неймовірні емоції. Я дуже дякую за підтримку. Мені написали дуже багато — і на пошту, і в Інстаграмі, і ті, хто знає, навіть у WhatsApp. Я знаю, що мене тут чекають — і це дуже приємно.

Дякую також керівництву за довіру, за те, що повірили в мене. Я вважаю, що всі разом — команда, керівництво, вболівальники — ми зробимо свою справу якнайкраще. І будемо вдосконалюватися, адже у футболі, в принципі, немає верхньої межі. Завжди є куди рости, завжди потрібно до чогось прагнути. І саме це — наше завдання", — сказав Ротань.

Зазначимо, що Ротань підписав з "Поліссям" трирічний контракт.

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