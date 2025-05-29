Руслан Ротань очолив Полісся — контракт підписано на три роки

Геннадій Буткевич та Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" не довго залишалось без головного тренера. Новим наставником клубу став Руслан Ротань.

Про це повідомила пресслужба "Полісся".

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Як Ротань очолив "Полісся"

Джерела повідомили, що Ротань вдень зустрівся з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем, а увечері клуб оголосив про підписання контракту.

За інформацією пресслужби клубу, 43-річний тренер підписав контракт на три роки.

"ФК "Полісся" вітає Руслана Ротаня з початком нашого спільного шляху. Віримо, що разом ми досягнемо найбільш амбітних цілей, як на внутрішній, так і на міжнародній аренах", — йдеться в повідомленні.

Раніше Ротань тренував молодіжну збірну України, з якою дійшов до півфіналу чемпіонату світу, але невдало виступив на Олімпійських іграх-2024.

Очоливши "Олександрію" Ротань довів команду до срібних медалей УПЛ минулого сезону.

Нагадаємо, 40-річний Кріштіану Роналду відмовився від 400 млн євро зарплати заради повернення в Європу.

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