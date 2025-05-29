Руслан Ротань очолив Полісся — контракт підписано на три роки

Ротаня офіційно оголошено головним тренером Полісся
Житомирське "Полісся" не довго залишалось без головного тренера. Новим наставником клубу став Руслан Ротань.
Про це повідомила пресслужба "Полісся".
Як Ротань очолив "Полісся"
Джерела повідомили, що Ротань вдень зустрівся з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем, а увечері клуб оголосив про підписання контракту.
За інформацією пресслужби клубу, 43-річний тренер підписав контракт на три роки.
"ФК "Полісся" вітає Руслана Ротаня з початком нашого спільного шляху. Віримо, що разом ми досягнемо найбільш амбітних цілей, як на внутрішній, так і на міжнародній аренах", — йдеться в повідомленні.
Раніше Ротань тренував молодіжну збірну України, з якою дійшов до півфіналу чемпіонату світу, але невдало виступив на Олімпійських іграх-2024.
Очоливши "Олександрію" Ротань довів команду до срібних медалей УПЛ минулого сезону.
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