Ротань близький до призначення у закордонний клуб

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

У головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня розпочався активний період роботи. Хоча його контракт з клубом й закінчиться лише 30 червня, але він вже пішов у відпустку та шукає нового роботодавця.

Крім українських клубів Ротань цікавий й іноземним, з одним із яких фахівець вже познайомився. Про це повідомили в "ТаТоТаке".

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В який клуб їздив Ротань

За інформацією джерела, Ротанем цікавиться азербайджанський "Сабах", який тренує росіянин Василь Березуцький.

Ротань начебто 28 травня відвідав Баку на запрошення "Сабаха" й провів перемовини з керівництвом клубу. Інші деталі перемовин наразі невідомі.

Цього сезону "Сабах" став п’ятим у чемпіонаті Азербайджану і 31 травня зіграє з "Карабахом" в фіналі Кубка країни.

Також джерело зазначило, що на 29 травня у Ротаня запланована зустріч з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем. При цьому джерело не повідомило, в якій країні вона відбудеться, бо тренеру буде важко за дві доби провести дві зустрічі в Україні та Азербайджані за умови закритого авіасполучення.

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