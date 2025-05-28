Ротань близок к назначению в зарубежный клуб

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

У главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня начался активный период работы. Хотя его контракт с клубом и закончится только 30 июня, но он уже ушел в отпуск и ищет нового работодателя.

Кроме украинских клубов Ротань интересен и иностранным, с одним из которых специалист уже познакомился. Об этом сообщили в "ТаТоТаке".

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Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В какой клуб ездил Ротань

По информации источника, Ротанем интересуется азербайджанский "Сабах", который тренирует россиянин Василий Березуцкий.

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Ротань, вроде бы, 28 мая посетил Баку по приглашению "Сабаха" и провел переговоры с руководством клуба. Другие детали переговоров пока неизвестны.

В этом сезоне "Сабах" стал пятым в чемпионате Азербайджана и 31 мая сыграет с "Карабахом" в финале Кубка страны.

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Также источник отметил, что на 29 мая у Ротаня запланирована встреча с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. При этом источник не сообщил, в какой стране она состоится, поскольку тренеру будет трудно за двое суток провести две встречи в Украине и Азербайджане при условии закрытого авиасообщения.

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