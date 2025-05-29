Руслан Ротань возглавил Полесье — контракт подписан на три года

Геннадий Буткевич и Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" не долго оставалось без главного тренера. Новым наставником клуба стал Руслан Ротань.

Об этом сообщила пресс-служба "Полесья".

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Источники сообщили, что Ротань днем встретился с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем, а вечером клуб объявил о подписании контракта.

По информации пресс-службы клуба, 43-летний тренер подписал контракт на три года.

"ФК "Полесье" поздравляет Руслана Ротаня с началом нашего общего пути. Верим, что вместе мы достигнем самых амбициозных целей, как на внутренней, так и на международной аренах", — говорится в сообщении.

Ранее Ротань тренировал молодежную сборную Украины, с которой дошел до полуфинала чемпионата мира, но неудачно выступил на Олимпийских играх-2024.

Возглавив "Александрию" Ротань довел команду до серебряных медалей УПЛ прошлого сезона.

Напомним, 40-летний Криштиану Роналду отказался от 400 млн евро зарплаты ради возвращения в Европу.

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