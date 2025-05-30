Руслан Ротань озвучив амбіції та стиль Полісся

Руслан Ротань під час тренування. Фото: УАФ

Руслан Ротань став новим головним тренером житомирського "Полісся" і вже дав перші коментарі на новому місці. Наставника офіційно представили за участю президента клубу Геннадія Буткевича.

Новий наставник "Полісся" взяв участь у фотосесії, після чого дав коментар офіційному сайту клубу.

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Контракт Руслана Ротаня розрахований на три сезони. Минулого сезону 43-річний тренер вивів "Олександрію" на друге місце в УПЛ, і це найкращий результат в історії клубу.

Руслан Ротань у "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Також в активі Ротаня успішна робота з молодіжною та олімпійською збірними України. Призначення в "Полісся" стало логічним кроком уперед — команда завершила чемпіонат на четвертому місці й амбітно дивиться в майбутнє.

Що сказав Ротань про нового голову

Новий наставник "Полісся" з усмішкою позував для фотографій у житомирській команді. Наставнику видали фірмовий клубний піджак, на зустрічі був присутній і власник "Полісся" Геннадій Буткевич.

"Неймовірні емоції. Я дуже вдячний за підтримку. Мені писали всюди — в Instagram, на пошту, у WhatsApp. Знаю, що на мене чекали, і це дуже приємно. Дякую керівництву за довіру. Ми разом — команда, клуб, вболівальники — робитимемо все краще і прагнутимемо до нового, адже у футболі немає стелі", — заявив Ротань.

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