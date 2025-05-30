Манчестер Сіті тренуватиме колишній футболіст Арсеналу

Колишня зірка Арсеналу очолить Манчестер Сіті
У штабі Хосепа Гвардіоли може відбутися значне поповнення. Керівництво "Манчестер Сіті" планує запросити двох нових фахівців до тренерської команди.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, з клубом ведуть переговори одразу два претенденти.
Після відходу трьох тренерів "Манчестер Сіті" терміново потребує зміцнення, особливо на тлі амбітних цілей на новий сезон. "Містяни" збираються повернутися в боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ, а також знову продемонструвати впевнену гру в Лізі чемпіонів.
Хто стане тренером "Манчестер Сіті"
Одним із кандидатів на входження до штабу став Коло Туре — колишній зірковий захисник, який виступав під як гравець за "Арсенала" та "Манчестер Сіті". У івуарійця є тренерський досвід: він уже працював у штабі "Лестера", а пізніше недовго очолював "Віган".
Другим можливим новачком є Пеп Лейндерс — асистент Юргена Клоппа в "Ліверпулі". Його запрошують як фахівця зі структури та інтенсивності — аспектів, які "Сіті" планує посилити після невдалого сезону.
Туре може стати символічною сполучною ланкою між епохою "Арсенала" і новим етапом у Манчестері, і це повернення може виявитися не менш цікавим, ніж трансфери на полі.
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