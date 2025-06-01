ПСЖ присвятив історичну перемогу в ЛЧ доньці Луїса Енріке Ксані

Луїс Енріке. Фото: Reuters

У Мюнхені пройшов фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25 років. "ПСЖ" в цьому матчі перемогло з рахунком 5:0.

Під час гри фанати показали банер, присвячений померлій в 2019 році доньці головного тренера "ПСЖ" Луїса Енріке, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фанати "ПСЖ" в честь перемоги розгорнули банер з Ксані — донькою головного тренера, яка померла у 2019 році від раку кісток у віці 9 років. Енріке після гри посвятив перемогу доньці.

Цікаво, що Ксані стала духовним символом фіналу ще до його початку. Почалося з того моменту, коли старша донька Енріке, Сіра Мартінес, опублікувала в Instagram фото з футболками "ПСЖ", на яких було ім’я Ксані.

У 2015 році, коли Енріке виграв Лігу чемпіонів із "Барселоною", перемігши "Ювентус" (3:1), він святкував на полі разом із Ксані, і ці кадри стали культовими. У Мюнхені після фінального свистка Луїсу вручили футболку, де історичне фото з донькою було стилізовано з прапором "ПСЖ".

Перед матчем Енріке згадував як він мріє повторити святкування 2015 року, піднявши прапор "ПСЖ", і хоча Ксані не буде присутня фізично, вона підтримує його духовно.

Минулого року Енріке ділився спогадами про доньку, називаючи себе щасливцем за ті дев’ять років, проведених із нею. Він розповів, як переконав батьків повісити фото Ксані вдома, адже її дух залишається живим. За його словами, сім’я щодня згадує її з усмішкою, відчуваючи її присутність.

Ця перемога стала першим титулом Ліги чемпіонів для "ПСЖ". До того ж різниця в рахунку є найбільшою в історії Ліги чемпіонів.

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