ПСЖ розгромив Інтер та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів

Дезіре Дуе. Фото: Reuters

В Мюнхені на "Альянц Арені" пройшов фінал Ліги чемпіонів. В головному матчі зустрілись "ПСЖ" та "Інтер".

Матч закінчився несподіваним розгромом, повідомив портал Новини.LIVE.

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"ПСЖ" — "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів

"ПСЖ" здобув нищівну перемогу над "Інтером" із рахунком 5:0. Французи домінували завдяки швидким контратакам і блискучій грі Дезіре Дуе, Хвічі Кварацхелії та Усмана Дембеле.

На 12-й хвилині Вітінья точним пасом знайшов Дуе на лівому фланзі штрафного, той прострілив, і Ашраф Хакімі замкнув у порожні ворота. Цікаво, що з поваги до "Інтера", в якому він грав, забитий гол він не святкував.

Невдовзі, на 20-й хвилині, Хвіча розпочав контратаку, віддавши пас Дембеле, який перевів м’яч на правий фланг до Дуе, а той пробив у ближній кут із рикошетом від Федеріко Дімарко.

У другому таймі на 63-й хвилині Дуе оформив дубль, завершивши контратаку з передачі Вітіньї, ударом у ближній кут із правого флангу штрафного.

На 73-й хвилині Хвіча довів рахунок до розгромного, замкнувши пас Дембеле на лівому фланзі.

Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

Потім на 87-й хвилині Баркола асистував Орелю Маюлю, який установив остаточний рахунок 5:0 ударом із лівого флангу штрафного.

Цей тріумф став першим титулом ЛЧ для парижан в їх історії.

"ПСЖ" — "Інтер" — 5:0

Голи: Хакімі, 12, Дуе, 20, 63, Кварацхелія, 73, Маюлю, 87

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 78) — Руїс (Маюлю, 84), Вітінья, Невеш (Заїр-Емері, 84) — Кварацхелія (Рамуш, 84), Дембеле, Дуе (Баркола, 67).

"Інтер": Зоммер — Павар (Біссек, 54, Дарміан, 62), Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Аугусто, 62), Дімарко (Залевські, 54) — Тюрам, Л. Мартінес.

Попередження: Дуе, Хакімі — Залевські, Тюрам, Ачербі

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