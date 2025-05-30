Реброва може замінити відомий тренер — усі варіанти

Сергій Ребров у збірній України. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Збірна України готується до нового виклику та матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Національна команда потрапила до групи з Францією, Ісландією та Азербайджаном, а вже в червні вирушить до Канади, де проведе два товариські матчі: проти господарів (7 червня) та Нової Зеландії (11 червня).

Очікування високі, тиск на Сергія Реброва — ще вищий, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В УАФ декларують повну довіру головному тренеру збірної України попри те, що він не зміг вивести команду в елітний дивізіон Ліги Націй. Головну ставку зроблено на відбір на Кубок Світу. Однак якщо з перших матчів кваліфікації стане очевидно, що "синьо-жовті" близькі до провалу, не виключено, що в збірній України може з'явитися новий наставник.

Сергій Ребров керує грою команди. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Хто замінить Реброва у збірній України

Олександр Шовковський. Його "Динамо" впевнено виграло чемпіонат України в сезоні 2024/2025, і тепер молодий тренер на піку довіри. У цього наставника є досвід роботи у штабі національної команди та харизма, здатна об'єднати колектив. Він уже довів, що вміє справлятися з тиском.

Олександр Шовковський святкує чемпіонство. Фото: пресслужба "Динамо"

Юрій Вернидуб. Один із найповажніших українських фахівців, який пройшов європейські турніри та фронт. Його стиль — жорстка дисципліна та самовіддача, а моральний авторитет може зіграти вирішальну роль у момент нестабільності. "Кривбас" під його керівництвом показував організований та бійцівський футбол.

Віктор Скрипник. Європейська школа, системність та здатність будувати гру через пас. Скрипник не найемоційніший, але вміє вибудовувати структуру і давати результат у непростих умовах. Його варіант — вибір на користь прагматизму і тактичної продуманості.

Віктор Скрипник перед грою. Фото: Wikipedia

Олександр Петраков. Переможець молодіжного чемпіонату світу та людина, яка вже очолювала головну команду в складний час. Петраков — це довіра і досвід, перевірений кризами. Він здатен повернути команді дух, якщо буде потрібен антикризовий менеджмент.

Мирон Маркевич або Мірча Луческу. Два ветерани українського футболу, які можуть розглядатися як тимчасові варіанти. Їхній досвід, міжнародний авторитет і вміння вести команду можуть стати опорою в разі екстреної заміни. Але, найімовірніше, це буде міст до наступного покоління.

Мірча Луческу під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Іноземний тренер. Такий крок можливий, якщо УАФ зважиться на радикальні зміни. Кандидат має бути реальним, із досвідом, мотивацією та повагою до українського контексту. Наприклад, Стефано Піолі після "Мілана" навряд чи зацікавиться клубом рівня УПЛ, але збірна України — це виклик, якому він міг би сказати "так".

Руслан Ротань. Несподіваний, але логічний варіант. Він уже поєднував пости в молодіжці та "Олександрії", а тепер починає новий етап у "Поліссі". Якщо покаже яскравий старт, може знову опинитися в центрі уваги. Його плюс — знання системи збірних зсередини, а також довіра молоді.

У Сергія Реброва ще є час довести, що він здатний повести Україну на чемпіонат світу. Але у великого футболу завжди повинні бути альтернативи.

Нагадаємо, Руслан Ротань уже випустив заяву після того, як очолив житомирське "Полісся".

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