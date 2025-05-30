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Аль-Наср готовий відпустити Роналду, але тільки в оренду

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Дата публікації: 30 травня 2025 09:14
Долю Роналду вирішить влада Саудівської Аравії — що відомо
Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/cristiano/

У Саудівській Аравії розглядається незвичайний сценарій за участю Кріштіану Роналду. Ветеран може все ж продовжити контракт із нинішнім клубом.

За інформацією журналіста Джеймса Бенджа, "Аль-Наср" може продовжити контракт із 40-річним португальцем, а потім віддати його в оренду в "Аль-Хіляль" виключно на літо.

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Причиною такого рішення є бажання Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF) зберегти зірку в рамках національного проєкту. Влада не хоче, щоб Роналду виступав на Клубному чемпіонаті світу за клуб з іншої країни, попри чутки про можливі трансфери.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду з партнерами по команді. Фото: instagram.com/cristiano/

Чому оренда може стати компромісом

"Аль-Хіляль" — учасник найближчого КЧС від Саудівської Аравії, і такий хід дасть змогу задіяти Роналду на великій сцені без іміджевих втрат. Це рішення відповідає інтересам і федерації, і спонсорів, і самого турніру.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Футболіст раніше вже висловлювався про бажання зіграти на цьому рівні, а новий виток кар'єри, нехай і тимчасовий, може дозволити йому поборотися за черговий трофей у клубній біографії.

У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду провів за "Аль-Наср" 39 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи та віддав 3 результативні передачі.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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