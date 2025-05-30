Судьбу Роналду решат власти Саудовской Аравии — что известно

Аль-Наср готов отпустить Роналду, но только в аренду
В Саудовской Аравии рассматривается необычный сценарий с участием Криштиану Роналду. Ветеран может все же продлить контракт с нынешним клубом.
По информации журналиста Джеймса Бенджа, "Аль-Наср" может продлить контракт с 40-летним португальцем, а затем отдать его в аренду в "Аль-Хиляль" исключительно на лето.
Причиной такого решения является желание Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) сохранить звезду в рамках национального проекта. Власти не хотят, чтобы Роналду выступал на Клубном чемпионате мира за клуб из другой страны, несмотря на слухи о возможных трансферах.
Почему аренда может стать компромиссом
"Аль-Хиляль" — участник ближайшего КЧМ от Саудовской Аравии, и такой ход позволит задействовать Роналду на крупной сцене без имиджевых потерь. Это решение отвечает интересам и федерации, и спонсоров, и самого турнира.
Футболист ранее уже высказывался о желании сыграть на этом уровне, а новый виток карьеры, пусть и временный, может позволить ему побороться за очередной трофей в клубной биографии.
В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду провел за "Аль-Наср" 39 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 3 результативных передачи.
Напомним, стало известно, какую сумму "Аль-Наср" предложил Роналду за продление контракта.
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