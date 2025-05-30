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Главная Спорт Аль-Наср готов отпустить Роналду, но только в аренду

Аль-Наср готов отпустить Роналду, но только в аренду

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Дата публикации 30 мая 2025 09:14
Судьбу Роналду решат власти Саудовской Аравии — что известно
Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano/

В Саудовской Аравии рассматривается необычный сценарий с участием Криштиану Роналду. Ветеран может все же продлить контракт с нынешним клубом. 

По информации журналиста Джеймса Бенджа, "Аль-Наср" может продлить контракт с 40-летним португальцем, а затем отдать его в аренду в "Аль-Хиляль" исключительно на лето.

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Причиной такого решения является желание Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) сохранить звезду в рамках национального проекта. Власти не хотят, чтобы Роналду выступал на Клубном чемпионате мира за клуб из другой страны, несмотря на слухи о возможных трансферах. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с партнерами по команде. Фото: instagram.com/cristiano/

Почему аренда может стать компромиссом

"Аль-Хиляль" — участник ближайшего КЧМ от Саудовской Аравии, и такой ход позволит задействовать Роналду на крупной сцене без имиджевых потерь. Это решение отвечает интересам и федерации, и спонсоров, и самого турнира.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Футболист ранее уже высказывался о желании сыграть на этом уровне, а новый виток карьеры, пусть и временный, может позволить ему побороться за очередной трофей в клубной биографии.

В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду провел за "Аль-Наср" 39 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 3 результативных передачи.

Напомним, стало известно, какую сумму "Аль-Наср" предложил Роналду за продление контракта. 

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спорт футбол Криштиану Роналду Футбол трансферы Аль-Наср
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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