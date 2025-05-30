Реброва может заменить известный тренер — все варианты

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Сборная Украины готовится к новому вызову и матчам отбора на чемпионат мира-2026. Национальная команда попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном, а уже в июне отправится в Канаду, где проведет два товарищеских матча: против хозяев (7 июня) и Новой Зеландии (11 июня).

Ожидания высоки, давление на Сергея Реброва — еще выше, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В УАФ декларируют полное доверие главному тренеру сборной Украины несмотря на то, что он не смог вывести команду в элитный дивизион Лиги Наций. Главная ставка сделана на отбор на Кубок Мира. Однако если с первых матчей квалификации станет очевидно, что "сине-желтые" близки к провалу, не исключено, что в сборной Украины может появиться новый наставник.

Сергей Ребров управляет игрой команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кто заменит Реброва в сборной Украины

Александр Шовковский. Его "Динамо" уверенно выиграло чемпионат Украины в сезоне 2024/2025, и теперь молодой тренер на пике доверия. У этого наставника есть опыт работы в штабе национальной команды и харизма, способная объединить коллектив. Он уже доказал, что умеет справляться с давлением.

Александр Шовковский празднует чемпионство. Фото: пресс-служба "Динамо"

Юрий Вернидуб. Один из самых уважаемых украинских специалистов, который прошел европейские турниры и фронт. Его стиль — жесткая дисциплина и самоотдача, а моральный авторитет может сыграть решающую роль в момент нестабильности. "Кривбасс" под его руководством показывал организованный и бойцовский футбол.

Виктор Скрипник. Европейская школа, системность и способность строить игру через пас. Скрипник не самый эмоциональный, но умеет выстраивать структуру и давать результат в непростых условиях. Его вариант — выбор в пользу прагматизма и тактической продуманности.

Виктор Скрипник перед игрой. Фото: Wikipedia

Александр Петраков. Победитель молодежного чемпионата мира и человек, который уже возглавлял главную команду в сложное время. Петраков — это доверие и опыт, проверенный кризисами. Он способен вернуть команде дух, если потребуется антикризисный менеджмент.

Мирон Маркевич или Мирча Луческу. Два ветерана украинского футбола, которые могут рассматриваться как временные варианты. Их опыт, международный авторитет и умение вести команду могут стать опорой в случае экстренной замены. Но, скорее всего, это будет мост к следующему поколению.

Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Иностранный тренер. Такой шаг возможен, если УАФ решится на радикальные перемены. Кандидат должен быть реальным, с опытом, мотивацией и уважением к украинскому контексту. Например, Стефано Пиоли после "Милана" вряд ли заинтересуется клубом уровня УПЛ, но сборная Украины — это вызов, которому он мог бы сказать "да".

Руслан Ротань. Неожиданный, но логичный вариант. Он уже совмещал посты в молодежке и "Александрии", а теперь начинает новый этап в "Полесье". Если покажет яркий старт, может снова оказаться в центре внимания. Его плюс — знание системы сборных изнутри, а также доверие молодежи.

У Сергея Реброва еще есть время доказать, что он способен повести Украину на чемпионат мира. Но у большого футбола всегда должны быть альтернативы.

Напомним, Руслан Ротань уже выпустил заявление после того, как возглавил житомирское "Полесье".

В судьбе Криштиану Роналду может произойти важное изменение, которое позволит португальцу достигнуть двух целей сразу.

Каталонская "Барселона" претендует на звезду из Англии, за которую придется заплатить большие деньги.

Новым тренером "Манчестер Сити" может стать один из бывших футболистов команды.