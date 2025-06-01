ПСЖ разгромил Интер и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Дезире Дуэ. Фото: Reuters

В Мюнхене на "Альянц Арене" прошел финал Лиги чемпионов. В главном матче встретились "ПСЖ" и "Интер".

Матч закончился неожиданным разгромом, сообщил портал Новини.LIVE.

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"ПСЖ" — "Интер" в финале Лиги чемпионов

"ПСЖ" одержал сокрушительную победу над "Интером" со счетом 5:0. Французы доминировали благодаря быстрым контратакам и блестящей игре Дезире Дуэ, Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле.

На 12-й минуте Витинья точным пасом нашел Дуэ на левом фланге штрафной, тот прострелил, и Ашраф Хакими замкнул в пустые ворота. Интересно, что из уважения к "Интеру", в котором он играл, забитый гол он не праздновал.

Вскоре, на 20-й минуте, Хвича начал контратаку, отдав пас Дембеле, который перевел мяч на правый фланг к Дуэ, а тот пробил в ближний угол с рикошетом от Федерико Димарко.

Во втором тайме на 63-й минуте Дуэ оформил дубль, завершив контратаку с передачи Витиньи, ударом в ближний угол с правого фланга штрафной.

На 73-й минуте Хвича довел счет до разгромного, замкнув пас Дембеле на левом фланге.

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

Затем на 87-й минуте Баркола ассистировал Орелю Маюлю, который установил окончательный счет 5:0 ударом с левого фланга штрафной.

Этот триумф стал первым титулом ЛЧ для парижан в их истории.

"ПСЖ" — "Интер" — 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлю, 87

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 78) — Руис (Маюлю, 84), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 84) — Кварацхелия (Рамуш, 84), Дембеле, Дуэ (Баркола, 67).

"Интер": Зоммер — Павар (Биссек, 54, Дармиан, 62), Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 70), Мхитарян (Аугусто, 62), Димарко (Залевски, 54) — Тюрам, Л. Мартинес.

Предупреждения: Дуэ, Хакими — Залевски, Тюрам, Ачерби

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