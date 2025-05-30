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У главы Металлиста прошли обыски — в чем дело

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Дата публикации 30 мая 2025 13:32
У главы Металлиста Ярославского прошли обыски
Александр Ярославский с мэром Харькова Игорем Тереховым. Фото: Instagram

В четверг, 29 мая полиция провела масштабные обыски в офисах группы DCH, принадлежащей президенту "Металлиста" Александру Ярославскому. Следственные действия проходили в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Обыски связаны с делом о возможном отмывании средств и присвоении денег "Укртатнафты", сообщает пресс-служба DCH.  

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Обыск Нацполиции
Обыск в одном из офисов. Фото: Нацполиция

Что отвечает DCH 

В пресс-службе группы заявили, что считают действия полиции незаконными. По словам представителей DCH, обыски проходили без судебных разрешений, с применением силы и нарушениями прав на защиту.

Компания также подчеркнула, что дело было открыто еще в 2022 году, и нет оснований считать следственные действия срочными. Никто из сотрудников DCH не имеет официального статуса подозреваемого.

"Александр Ярославский никогда не влиял на работу "Укртатнафты" и не получал от нее дохода", — добавили в компании со ссылкой на официальное письмо одного из бывших акционеров предприятия.

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Харьков спорт футбол ФК Металлист Александр Ярославский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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