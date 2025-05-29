Тренер Роналду может удивить переходом в УПЛ

Стефано Пиоли может возглавить украинский клуб
"Металлист 1925" оказался в поисках нового главного тренера после поражения от "Эпицентра" (1:3), которое лишило харьковчан прямой путевки в УПЛ. Теперь клубу предстоит играть плей-офф с "Левым Берегом", и в кулуарах уже идет активный поиск наставника.
По информации "Футбол 24", руководство клуба связалось с представителями Стефано Пиоли — экс-тренером "Милана" и нынешним наставником "Аль-Насра", где играет Криштиану Роналду.
Итальянец может покинуть Саудовскую Аравию после неудачного сезона: его команда отстала от чемпиона на 13 очков, а также, по слухам, у него испортились отношения с португальской звездой.
Почему Пиоли оказался в шорт-листе
Для "Металлиста 1925" такой кандидат выглядит неожиданно амбициозным. Пиоли выигрывал Серию А с "Миланом" и тренировал целый ряд топ-клубов Италии: "Интер", "Лацио", "Фиорентину", "Болонью".
Пока переговоры находятся на ранней стадии, однако сам факт контакта вызывает интерес: на фоне возможного объединения "Металлиста 1925" с "Металлистом" клуб явно строит более серьезные планы.
Официальных комментариев от итальянского специалиста или клуба пока не поступало, но история обещает быть любопытной — даже если все закончится просто телефонным разговором.
Напомним, бывший лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил сразу несколько предложений из разных стран.
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