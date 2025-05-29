Тренер Роналду може здивувати переходом в УПЛ

Стефано Піолі в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

"Металіст 1925" опинився в пошуках нового головного тренера після поразки від "Епіцентру" (1:3), яка позбавила харків'ян прямої путівки в УПЛ. Тепер клубу належить грати плей-оф із "Лівим Берегом", і в кулуарах уже триває активний пошук наставника.

За інформацією "Футбол 24", керівництво клубу зв'язалося з представниками Стефано Піолі - екстренером "Мілану" та нинішнім наставником "Аль-Насра", де грає Кріштіану Роналду.

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Стефано Піолі та Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Чому Піолі опинився в шорт-листі

Для "Металіста 1925" такий кандидат виглядає несподівано амбітним. Піолі вигравав Серію А з "Міланом" і тренував цілу низку топклубів Італії: "Інтер", "Лаціо", "Фіорентину", "Болонью".

Поки що переговори перебувають на ранній стадії, проте сам факт контакту викликає інтерес: на тлі можливого об'єднання "Металіста 1925" з "Металістом" клуб явно будує більш серйозні плани.

Офіційних коментарів від італійського фахівця або клубу поки не надходило, але історія обіцяє бути цікавою — навіть якщо все закінчиться просто телефонною розмовою.

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