У глави Металіста Ярославського відбулися обшуки

Олександр Ярославський із мером Харкова Ігорем Тереховим. Фото: Instagram

У четвер, 29 травня поліція провела масштабні обшуки в офісах групи DCH, що належить президенту "Металіста" Олександру Ярославському. Слідчі дії проходили в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Обшуки пов'язані зі справою про можливе відмивання коштів та привласнення грошей "Укртатнафти", повідомляє пресслужба DCH.

Реклама

Читайте також:

Увагу поліції привернули компанії, які, за версією слідства, використовували для фіктивних оборудок. Правоохоронці стверджують, що структури, підконтрольні організаторам схеми, укладали фіктивні контракти з нафтопереробною корпорацією, не оплачуючи поставок і проводячи гроші через підставні фірми.

Обшук в одному з офісів. Фото: Нацполіція

Що відповідає DCH

У пресслужбі групи заявили, що вважають дії поліції незаконними. За словами представників DCH, обшуки проходили без судових дозволів, із застосуванням сили та порушеннями прав на захист.

Компанія також підкреслила, що справу було відкрито ще 2022 року, і немає підстав вважати слідчі дії терміновими. Ніхто зі співробітників DCH не має офіційного статусу підозрюваного.

"Олександр Ярославський ніколи не впливав на роботу "Укртатнафти" і не отримував від неї доходу", — додали в компанії з посиланням на офіційний лист одного з колишніх акціонерів підприємства.

Нагадаємо, у разі провальної гри збірної України головного тренера команди Сергія Реброва може замінити інший фахівець.

У Кріштіану Роналду з'явився варіант зіграти на КЧС, але при цьому залишитися в Саудівській Аравії.

"Барселона" готує гучний трансфер, який допоможе команді втримати чемпіонський титул.

У тренерському штабі "Манчестер Сіті" відбудуться зміни, які здивують уболівальників.